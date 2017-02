Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls in Böbingen. Laut Polizei lief der Unfall folgendermaßen ab: Eine 51-Jährige war am Samstag gegen 17.30 Uhr auf der B29 in Richtung Aalen unterwegs. Auf Höhe der Ampel in Böbingen weiter