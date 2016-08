Pedelec-Fahrer nach Zusammenstoß verstorben

Zwei Radfahrer berührten sich während der Fahrt, worauf beide stürzten. Ein 33-Jähriger zog sich leichte Verletzungen zu, ein 79-Jähriger wurde jedoch so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

. Ein 79-jähriger Radfahrer verstarb in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Krankenhaus an den Verletzungen, die er sich bei einem Unfall am Mittwochabend zugezogen hatte. Der Mann war mit einem Pedelec auf dem Radweg von Kernen-Rommelshausen entlang der L 1198 in Richtung Weinstadt unterwegs. Das berichtet die Polizei.

Bergauf kam ihm ein 33-jähriger Mountainbike-Fahrer entgegen. Gegen 19.30 Uhr berührten sich die beiden Radfahrer, als sie aneinander vorbeifuhren und stürzten in der Folge beide auf die Fahrbahn. Während sich der jüngere Radfahrer augenscheinlich eher leichte Verletzungen zuzog, musste der Ältere mit schweren Verletzungen in eine Stuttgarter Klinik eingeliefert werden. Dort verstarb er in der Nacht an den Folgen der Unfallverletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden fortgesetzt.