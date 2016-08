. Ein 60-jähriger Fahrer eines rumänischen Sattelzugs befuhr am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr die B 14 von Stuttgart in Richtung Winnenden. Er wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei der Rundsporthalle in Waiblingen von Beamten des Verkehrskommissariats Backnang angehalten und überprüft. Bei der technischen Durchsicht des Sattelzugs wurden eklatante technische Mängel festgestellt.

So waren am Auflieger sämtliche Druckluftkessel derart durchrostet, dass an einem Behälter Luftverlust hörbar war. Ein weiterer durchgerosteter Kessel war mit Klebe- und Zurrbändern untauglich abgedichtet, so dass auch in logischer Konsequenz bereits die Bremswarnanlage im Instrumentendisplay aktiviert war. Bei der Sattelzugmaschine selbst wurden ein massiver Ölverslust im Motorbereich und rissige Federbälge an der Hinterachse festgestellt. Zudem waren die acht Tonnen Papier auf der Ladefläche während des Transports nicht gesichert.

Nach Begutachtung des Fahrzeugs durch einen amtlichen Sachverständigen wurden weitere noch weitere Mängel festgestellt, sodass der Sattelzug aus dem Verkehr gezogen werden musste. Wie die Polizei berichtet, droht sowohl dem Fahrer als auch dem Transportunternehmen ein Bußgeld in Höhe von etwa 2500 Euro.