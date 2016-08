Zwei Jahre Haft für Erpresser

Entweder er zahlt oder alle seine Patienten erfahren, dass er homosexuell ist. Der Aalener Arzt ging zur Polizei. Und der Erpresser wurde am Donnerstag zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt - ohne Bewährung.

Fünf Briefe hat der 49-jährige Erpresser in drei Aprilwochen seinem Opfer in die Praxis geschickt oder vor die Haustüre gelegt. Und er hat dem Arzt darin massiv gedroht. Wenn der die geforderten 250000 Euro nicht zahle, dann ergehe es ihm wie denen in Heidenheim.

Gemeint war ein Mord im dortigen Rockermilieu. Aber für Amtsgerichtsdirektor Michael Lang lag die Parallele zum Mordfall Bögerl auf der Hand. Eine Bewährung kam für ihn angesichts der "ganz schweren Kriminalstraftat" nicht in Frage. Er verurteilte den Kraftfahrer zu zwei Jahren und drei Monaten Haft. Die Staaatsanwältin hatte zwei Jahre und neun Monate gefordert.

"Ihr seid nicht die ersten, wo wir fertig machen." Grammatische Fehler wie diese hatte der deutsche Angeklagte bewusst eingebaut, um als fremdländischer Täter zu erscheinen. Sein Motiv waren Geldmangel und Schulden. "Es war die dümmste Idee, die ich in meinem ganzen Leben gehabt habe."

Der Arzt litt enorm unter den Drohungen, die immer offener und mehr wurden. Das sei perfide gewesen, sagte er, er habe in ständiger Sorge um sich und seine Familie gelebt. Die Entschuldigung des geständigen Kraftfahrer hielt der Arzt für aufrichtig. Er nahm sie im Gerichtssaal an.