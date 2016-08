Feuerwehreinsatz in der Haußmannstraße

Ein auf dem eingeschalteten Herd vergessener Kochtopf mit Essen hat am Donnerstagabend in einem Gebäude in der Haußmannstraße eine starke Rauchentwicklung verursacht. Die Feuerwehr löschte mit insgesamt 23 Einsatzkräften das Feuer. Eine Frau wurde verletzt.

. Mit 23 Leuten rückte die Gmünder Feuerwehr am Donnerstagabend zu einem Brand in der Stadtmitte aus. Aus der Haußmannstraße war gegen 19.30 Uhr Feuer in einer Küche im Obergeschoss eines Wohnhauses gemeldet worden. Die Wehrleute hatten die Lage aber schnell unter Kontrolle: Lediglich Essen auf einem Herd war in Brand geraten. Beim Versuch, zu löschen, hatte allerdings eine Frau leichte Verletzungen davongetragen.

Das Rote Kreuz war ebenfalls vor Ort und konnte sie rasch versorgen. Die 22-jährige Frau erlitt wohl eine leichte Rauchvergiftung, wollte aber keine ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen. Wie der Herd eingeschaltet worden war, war zunächst nicht zu klären. Der Schaden, der neben dem defekten Herd hauptsächlich durch Rußniederschlag bedingt war, blieb mit rund 5000 Euro noch eher gering. wof