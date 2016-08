Feuerwehreinsatz in der SchwäPo Rund 100 Mitarbeiter räumten das Gebäude

Aalen. Feuerwehreinsatz am Hauptgebäude der Schwäbischen Post am Freitagmorgen: Gegen 9.20 Uhr löste im gesamten Gebäudekomplex an der Bahnhofstraße 65 der Feueralarm aus. Mehrere Hundert Mitarbeiter verließen vorsorglich das Gebäude. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte rückten an. Knapp eine Viertelstunde später war der Anlass für den Alarm gefunden: Ein Hydraulikschlauch an einer Maschine war geplatzt. Der austretende Sprühnebel hatte daraufhin den automatischen Alarm ausgelöst. Menschen kamen nicht zu Schaden. bea

