POLIZEIBERICHT Metalltor beschmiert

Mutlangen. Schachschaden in Höhe von rund 1000 Euro richtete ein Unbekannter an, als er zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen das pulverbeschichtete Metalltor einer Lagerhalle in der Lindacher Straße mit Farbe besprühte. Hinweise erbittet die Polizei Gmünd unter (07171) 3580.



zurück © Gmünder Tagespost 26.08.2016 17:22