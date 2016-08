POLIZEIBERICHT Die Vorfahrt genommen

Heubach. Am Freitag um 11.20 Uhr nahm ein 34-jähriger Skodafahrer einer 45-jährige Passat-Fahrerin im Kreisverkehr am Postplatz in Heubach die Vorfahrt. Die Frau war von der Gmünder Straße in Richtung Mögglingen unterwegs, der Mann kam von der Poststraße in den Kreisverkehr, wo es zum Zusammenstoß kam. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 7 000 Euro.



