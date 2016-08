POLIZEIBERICHT Radfahrer haut einfach ab

Schwäbisch Gmünd. Wie die Polizei erst jetzt meldet, war am Donnerstag um 19.30 Uhr eine 28-jährige Fußgängerin von einem Radfahrer angefahren worden. Die Frau war vom Biergarten Zeiselberg in Richtung Untere Zeiselbergstraße unterwegs. Der vermutlich aus der Oberen Zeiselbergstraße her kommende Radfahrer fuhr in sie hinein, so daß beide zu Fall kamen. Der Radfahrer fuhr dann nach einer kurzen Diskussion mit seinem Rad weg ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Geschädigte erlitt durch den Vorfall mittelschwere Verletzungen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Gmünd, (07171) 3580, in Verbindung zu setzen.



