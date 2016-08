TSG punktlos

Nach einem Doppelschlag von Niklas Groiß in der 20. und 25. Spielminute lag die Elf von Stefan Schill auswärts beim TSV Köngen mit 2:0 in Führung. Bereits zehn Minuten später erzielte Köngen den Anschlusstreffer. Mit der 2:1-Führung im Rücken kehrte die TSG aus der Halbzeitpause zurück - diese währte allerdings nicht lange. In der 49. Spielminute musste die TSG den Ausgleichstreffer hinnehmen. Mit dem Treffer zum 3:2 drehte der TSV Köngen dann in der 67. Minute die Partie zu seinen Gunsten.

Tore: 1:0, 2:0 Groiß (20., 25.), 1:2 Römer (35.), 2:2 Eitel (49.), 3:2 Waxmann (67.)