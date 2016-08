SFD mit Kantersieg

Von Beginn an zeigten sich die Sportfreunde Dorfmerkingen gegen den noch punktlosen TSV Neu-Ulm dominant. Bereits nach neun Spielminuten lagen die SFD durch einen Doppelpack von Daniel Nietzer mit 2:0 in Führung. Bis zur Halbzeitpause verwalteten die Sportfreunde das Ergebnis. Rund 25 Minuten nach dem Seitenwechsel baute Niklas Weissenberger die Führung auf 3:0 aus. In der letzten Spielminute gelang Patrick Kurz der Treffer zum 4:0-Endstand.

Tore: 1:0, 2:0 Nietzer, 3:0 Weissenberger (70.), 4:0 Kurz (90.)