Gaffer wirft Flasche nach Polizisten

Heidenheimer Polizeibeamte haben am Samstag einer hilflosen jungen Frau geholfen, die Drogen genommen hatte. 30 Schaulustigen behinderten den Einsatz. Ein Gaffer warf sogar eine Flasche in Richtung der Polizisten.

Am Wochenende stören 30 Menschen einen Einsatz in Heidenheim

Die Beamten des Polizeireviers Heidenheim wurden am Samstag, gegen 00.35 Uhr, zu einer hilflosen Person an der Zentralen Omnibushaltestelle gerufen. Eine 16-jährige saß neben einem Ersthelfer auf einer Bank. Die Jugendliche stand sichtlich unter der Einwirkung von berauschenden Mitteln. Die Beamten verständigten den Rettungsdienst.

Bei der Personenkontrolle verweigerte die junge Frau die Angabe ihrer Personalien und begann nach den Beamten zu schlagen. Aus diesem Grund musste sie mit der Handschließe gefesselt werden. Anschließend wurde sie bis zum Eintreffen des Rettungsfahrzeugs in den Streifenwagen gesetzt.

Zwischenzeitlich hatte sich eine circa 30-köpfige Personengruppe zusammengefunden, die die Szene mit ihren Smartphones zu filmen begannen. Aus dieser Menge heraus flog eine Flasche in Richtung der Beamten. Sie verfehlte die Polizisten knapp und zerplatzte am Blaulichtbalken des Streifenwagens. Trotz der umherfliegenden Splitter wurde niemand verletzt. Am Streifenwagen entstand kein Sachschaden.

Die Berauschte wurde ins Klinikum gebracht. Nach der ärztlichen Untersuchung wurde sie stationär aufgenommen. Die ersten Ermittlungen der Beamten ergaben, dass ein Mischkonsum aus Drogen und Alkohol ursächlich für den Zustand der jungen Frau war. Die Eltern wurden verständigt.

Zum Flaschenwurf sucht die Polizei Heidenheim unter Tel. (07321) 3220 Zeugen.