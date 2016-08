Aus Rache den Notruf missbraucht

Am Samstag, 22.40 Uhr behauptete eine 53 Jahre alte

Frau über Polizeinotruf, dass der getrennt von ihr in Giengen

wohnende Lebensgefährte nicht mehr zu erreichen sei. Die Anruferin erklärte, sie

mache sich nun große Sorgen, da der Gefährte zuvor über starke

Schmerzen in der Brust geklagt habe. Da eine lebensgefährliche,

hilflose Lage des 49-jährigen Mannes anzunehmen war, rückten die

Feuerwehr Giengen zur Wohnungsöffnung für die ebenfalls beschleunigt

anfahrenden Notarzt, Rettungssanitäter und die Polizeistreife an. Es

öffnete ihnen ein Mann, der wohlauf war. Offensichtlich hatte

die Frau den Einsatz aus Rache über einen zuvor geführten Streit verursacht.

Neben einem Strafverfahren wegen Notrufmissbrauchs erwartet die

Anruferin nun auch die Gebührenrechnung aufgrund des bewusst zu

Unrecht herbeigeführten Einsatzes.