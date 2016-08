Auto rollt allein davon Der Fahrer hatte vergessen, die Handbremse anzuziehen

Ellwangen. Zu einem ungewöhnlichen Unfall kam es am Samstag gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz des Kressbachsees in Ellwangen. Das steht im aktuellen Polizeibericht. Ein 18-jähriger Fahrer hatte sein Auto an einer abschüssigen Stelle abgestellt und dabei weder einen Gang eingelegt, noch die Handbremse angezogen. Sein Auto machte sich selbständig und rollte auf zwei weitere geparkte Autos. Dabei entstand ein Schaden von circa 6000 Euro, schätzt die Polizei.

