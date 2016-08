Einbruch in eine Aalener Wohnung Die Polizei sucht Zeugen

Aalen. Bislang Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Mittwoch und Samstag in ein Wohnhaus in der Jahnstraße in Aalen ein. Das teilt die Polizei mit. Die Täter drückten ein Fenster auf und drangen so in die Wohnung ein. Sie durchwühlten die gesamte Wohnung und flüchteten dann vom Tatort. Die Höhe und Art des Diebesgutes sind noch nicht bekannt, da sich die Bewohner der Wohnung im Urlaub befinden. Das Polizeirevier Aalen bittet Zeugen, sich unter Tel. (07361) 524-0 zu melden.

