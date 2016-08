Unfall im Kreisverkehr 5000 Euro Sachschaden

Aalen. 5000 Euro Sachschaden ist laut Polizei bei einem Unfall in Aalen entstanden. Ein 40-jähriger Fahrer fuhr am Samstag gegen 17.35 Uhr von der Willy-Brandt-Straße in den Kreisverkehr an der Bahnhofstraße ein. Dabei übersah er das Auto eines 21-Jährigen, das sich schon im Kreisverkehr befand und fuhr auf diesen auf.

