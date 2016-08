Auffahrunfall mit mehreren Verletzten

Auf der A7 bei Ellwangen hat sich am frühen Sonntagabend ein Auffahrunfall ereignet. Vier Personen wurden dabei verletzt. In welchen Zustand sie sich befinden, ist Steffen Opferkuch vom Polizeipräsidium Aalen noch unbekannt. Acht Fahrzeuge waren ihm zufolge beteiligt. Der Unfall ereignete sich kurz vor der Anschlussstelle Ellwangen in Richtung Würzburg.

Der Stau ist aktuell zwei Kilometer lang. Umleitungsempfehlung ist die U11.

Diese Meldung wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.