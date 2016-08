Es war Brandstiftung in Bettringen

Schwäbisch Gmünd-Bettringen. Der Brand in einem Anwesen in Bettringen wurde vorsätzlich gelegt. Davon geht die Polizei nun aus, wie sie mitteilte. Am Samstag um 0.41 Uhr, war der Rettungsleitstelle durch vorbeikommende Passanten mitgeteilt worden, dass in Bettringen, Weilerstraße ein Kellerbrand sei, da Rauch aus dem Lichtschacht stieg und Flammen herausloderten. Die Rettungskräfte stellten fest, dass dort vorsätzlich ein Brand gelegt wurde indem verschieden Stellen in Brand gesetzt wurden. Die Brände konnten von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Schadenshöhe beläuft nach ersten Schätzungen auf 50 000 Euro.Die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd und Bettringen waren mit neun Fahrzeugen und 35 Mann im Einsatz. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer: 07171-3580.