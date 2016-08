Einbruch in Vereinsheim

Am Sonntagnachmittag wurde der Polizei gemeldet, dass in eine Vereinsgaststätte in der Richard-Bullinger-Straße eingebrochen worden war. Um in das Gebäude zu gelangen, hatten die Täter zwei Türen aufgebrochen und aus dem Gaststättenbereich vorgefundenes Wechselgeld, ein I-Pad sowie einen I-Pod im Gesamtwert von etwa 1000 Euro entwendet. Der angerichtete Sachschaden wird von der Polizei ebenfalls auf rund 1000 Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd unter Telefon (07171) 3580.