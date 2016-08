Schwere Verletzungen nach Schlägen auf Party

. Ein 22-jähriger Mann erlitt durch Schläge wohl schwere Verletzungen, er liegt derzeit stationär in einer Ulmer Klinik. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der junge Mann in der Nacht zum Samstag zum Festgelände der End-of-Summer-Party gefahren, um dort Festteilnehmer abzuholen. Vor Ort angekommen, sei er von mehreren Personen angegangen und geschlagen worden. Über den Grund für den Angriff liegen noch keine abschließenden Erkenntnisse vor, so die Polizei in ihrem Bericht.

Dem 22-Jährigen war durch Schläge die Brille beschädigt worden und wohl ein Splitter des Brillenglases ins Auge gedrungen. Ein 26-Jähriger, der zu denjenigen zählte, die dort abgeholt werden sollten, wurde ebenfalls durch Schläge verletzt. Er wurde anschließend in der Virngrundklinik behandelt und inzwischen wieder nach Hause entlassen. Die Polizei in Tannhausen hat die Ermittlungen nach den Schlägern aufgenommen. Ihr sind einige Zeugen namentlich bekannt, unter Telefon (07364) 330001 werden jedoch noch weitere Zeugenhinweise entgegen.