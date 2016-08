Schläge in LEA Körperverletzung und Bedrohung in der Ellwanger Landeserstaufnahmestelle

Ellwangen. In der Nacht zum Sonntag wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung in der LEA gerufen, an der mehrere Personen beteiligt waren. Wie sich anschließend herausstellte, waren laut Polizeiangaben gegen 2.40 Uhr mehrere algerische Bewohner vom Sicherheitsdienst beim Rauchen in einem Zimmer angetroffen und wegen des bestehenden Rauchverbotes nach draußen geschickt worden. Vermutlich weil sie darüber verärgert waren, so die Polizei, schlugen sie auf einen vorbeikommenden, 23 Jahre alten, syrischen Staatsangehörigen ein. Während der polizeilichen Anzeigenaufnahme gegen die drei vermeintlichen Schläger im Alter zwischen 28 und 43 Jahren bedrohte einer der drei einen 33-jährigen Syrer durch eindeutige Gesten. Die Polizei führt gegen die Verdächtigen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.

zurück © Gmünder Tagespost 29.08.2016 11:47

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie LEA Ellwangen