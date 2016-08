Brütting will den Vize-Landesvorsitz Heubacher Schultes stellt sich bei der SPD auf

Heubach. Der Heubacher Bürgermeister Frederick Brütting möchte stellvertretender Landesvorsitzender der SPD werden. Er gab bekannt, dass er sich auf dem Landesparteitag am 22. Oktober zur Wahl stellen wird. Er kandidiere für dieses Ehrenamt, da die Städte und Gemeinden in der Landes-SPD eine größere Rolle spielen müssten und er dazu einen Beitrag leisten will. „Ich stehe für einen Generationenwechsel in der Führung der Landes-SPD und will die Erneuerung der Partei vorantreiben“, sagte der 32-Jährige der Südwestpresse. Gerade bei der grün-schwarzen Landesregierung brauche es eine moderne sozialdemokratische Kommunalpolitik im Land.

