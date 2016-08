Dieb wechselt Geld

. Bei der Polizei wurde durch einen 15-Jährigen angezeigt, dass er am Samstagmorgen von einem Unbekannten um Geld angegangen worden sei und ihm dabei auch Schläge angedroht worden wären. Der Jugendliche wurde gegen sechs Uhr in der Unterführung zwischen der Straße Beim Hecht und der Ulmer Straße von dem Mann um zehn Euro angegangen. Der Jugendliche ignorierte das zunächst und ging weiter.Da der andere nicht abließ, bot ihm der Geschädigte an, einen Zwanzig-Euro-Schein zu wechseln, indem er sich Zigaretten rauslasse.Daraufhin habe ihm der Täter seinerseits zehn Euro gegeben und dafür die zwanzig Euro vom Jugendlichen gefordert. Dieser Handel sei dann tatsächlich zustande gekommen. Der geschädigte Jugendliche fuhr anschließend mit dem Bus in seine Wohnortgemeinde und zeigte den Vorfall erst später bei der Polizei an.

Den Täter schätzte er auf ein Alter zwischen 16 und 19 Jahren und ein Größe von etwa 1,90 Meter. Er sei schlank, habe eine Glatze und war mit einer schwarzen Jeans und einem weißen T-Shirt bekleidet. Die Kriminalpolizei in Aalen nimmt unter Telefon (07361) 5800 Hinweise zu dieser Person entgegen.