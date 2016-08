Feuerwerk löst großen Feuerwehreinsatz aus

Westhausen-Lippach. Unmittelbar nach Mitternacht wurde der Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag ein Brand in der Blumenstraße gemeldet. Da die Meldung als Wohnhausbrand einging, rückte die Feuerwehr mit insgesamt acht Fahrzeugen und 55 Mann Besatzung zum Brandort aus. Dort angekommen stellten sie fest, dass nur eine Thujahecke brannte. Die Feuerwehr übernahm die durch den Anwohner begonnenen Löscharbeiten und hatte den letztlich kleinen Brand rasch gelöscht. Die hinzugerufene Polizei stellte am Brandort ein brennendes Magnesiumteil fest. Bei weiteren Nachforschungen fanden die Beamten im angrenzenden Feld Reste eines Feuerwerks und in der Nachbarschaft eine in Gang befindliche Geburtstagsfeier. Bei der Durchsicht der Feuerwerksreste ergab sich der Verdacht, dass es sich zumindest teilweise um selbstgefertigte Feuerwerksgegenstände handelte. Die Polizei in Westhausen hat die Ermittlungen zu den Brandumständen und den Urhebern des Feuerwerks aufgenommen.