Lastwagenfahrer tödlich verletzt

Remshalden. Ein Lastwagenfahrer erlag am Dienstagmorgen noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 51-Jährige befuhr mit seinem Lkw die Untere Hauptstraße in Geradstetten und musste an einer Ecke wegen parkender Fahrzeuge anhalten. An der Engstelle war aus Sicht des Lkw-Fahrers linksseitig ein anderer Laster und am rechten Fahrbahnrand ein Roller geparkt. Nachdem ein Durchkommen zwischen den geparkten Fahrzeugen nicht möglich war stieg der 51-Jährige aus seinem Wagen . Hierbei war sein Fahrzeug nicht gegen Wegrollen gesichert, sodass sich der Lkw selbständig machte und auf der leicht abschüssigen Fahrbahn vorwärts rollte. Dabei wurde der 51-Jährige zwischen die beiden Lastwagen eingeklemmt und tödlich verletzt. Die näheren Unfallermittlungen des Unfallaufnahmedienstes des Verkehrskommissariats Backnang dauern an.

