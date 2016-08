Die Dämonenarmee der „Brennenden Legion“ kehrt zurück auf den Kontinent Azeroth. Um die Welt zu vernichten. Der Herausgeber Blizzard hat am Dienstag die sechste Erweiterung des PC-Onlinerollenspiels „World of Warcraft“ veröffentlicht. Ziel des Spieles ist es, gemeinsam mit anderen, Level 110 zu erreichen. Das wurde mit dem Add-On erhöht. Neu ist der Dämonenjäger, so wie der Kontinent „Verheerte Insel“. Das Levelsystem wurde komplett überarbeitet, es ist jetzt möglich, in fast jedem Gebiet stärker zu werden. Unabhängig von der Stufe. Das Add-On gibt es ab 44,99 Euro, zusätzlich ist ein Monatsabo erforderlich. Mehr Infos: www.wowlegion.com . (Grafik: Blizzard)