Abriss des Norma-Gebäudes läuft Nach Brand in der Buchstraße: Ende des Gestanks und der Insektenplage laut Eigentümerin absehbar Die Nachbarn der Brandruine in der Buchstraße sollen bald aufatmen können: Seit Montag ist eine Fachfirma vor Ort, um die Überreste des abgebrannten Norma-Gebäudes abzureißen und die verkohlten Lebensmittel zu entsorgen. Julia Trinkle

Schwäbisch Gmünd. Fleisch, Obst, Milchprodukte, angekokelt und vollgesogen mit Löschwasser, vergammeln seit dem Brand am 11. August in der Norma-Filiale in der Sommerhitze. Nachbarn beklagen sich über Gestank, Mückenschwärme und Scharen von Wespen. Nina Knaf von der GK Erste Immobilienverwaltungsgesellschaft als Hauseigentümerin kann sie gut verstehen: Sie habe alles daran gesetzt, dass der Abbruch so schnell wie möglich vonstatten geht. Seit Montag sei nun ein Fachunternehmen an der Arbeit. Die Experten bereiten derzeit den Abbruch der Brandruine vor. Zum Auftrag gehört auch, den Brandschutt und die verdorbenen Lebensmittel zu entsorgen. Bis Ende der Woche, so hofft Nina Knaf, wollen sie fertig sein. Allerspätestens am kommenden Montag oder Dienstag. Danach sei geplant, das Gebäude neu aufzubauen, damit Norma dort wieder seine Filiale eröffnen kann. Wann es soweit sein wird, ist noch offen, sagt Nina Knaf. Der Abbruch habe jetzt Priorität. Auch der Getränkehändler Göbel in dem Gebäude hatte angekündigt, dort in etwa einem Jahr wieder eröffnen zu wollen.



