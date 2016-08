21-Jähriger räumt Unfallflucht ein

. Beim Abbiegen von der Lorcher Straße in die Marie-Curie-Straße überfuhr ein Autofahrer am Dienstagabend die Mittelinsel, beschädigte dabei ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen und entfernte sich sofort anschließend von der Unfallstelle.

Die Polizei wurde unmittelbar darauf gegen 20.20 Uhr von einem Augenzeugen alarmiert und fuhr sofort die Unfallstelle an. In einiger Entfernung zur Unfallstelle konnte ein frisch beschädigtes Fahrzeug festgestellt werden. An der Halteranschrift wurde laut Angaben der Polizei ein 21-jähriger Mann angetroffen, der auf Vorhalt einräumte, den Unfall verursacht zu haben.

An seinem VW Golf war durch den Anprall am Verkehrszeichen ein Schaden von etwa 1000 Euro entstanden. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des roten Golfs gefährdet wurden, sich unter Telefon (07171) 3580 zu melden.