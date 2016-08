Ampelstreit endet mit Sprühdosen-Angriff

Der Ampelstreit zweier Personen endete am Dienstagnachmittag mit einer Anzeige bei der Polizei. Ein Mann war von einem anderen Autofahrer bei voller Fahrt mit einer Sprühdose besprüht worden, nachdem sich beide, an einer Ampel stehend, heftig gestritten hatten.

Wie der 38-jährige Mann der Polizei berichtete, war er am Dienstagnachmittag gegen 15.40 Uhr von einem anderen Autofahrer durch ein Sprühmittel verletzt worden. Er war nach Angaben der Polizei zu dieser Zeit auf der B290 unterwegs und hielt an der roten Ampel vor der Zufahrt auf die B29 an. Als die Ampel auf Grün umschaltete, der vor ihm stehende Pkw aber nicht anfuhr, hupte der Mann, um den Fahrer auf das Grünlicht hinzuweisen. Er sei daraufhin mit einer obszönen Geste beleidigt worden, so der Mann laut Polizei.

Anschließend fuhren beide Autos auf der B29 in Richtung Bopfingen. Dort eskalierte der Streit. Weil der 38-Jährige mit Lichthupe und "demonstrativem Händeklatschen" auf die Beleidigung des anderen Fahrers reagierte, zog dieser eine Sprühdose hervor, hielt sie zum Fenster hinaus und versprühte daraus eine Substanz, die "unangenehm auf den Mann eingewirkt habe". Der blaumetallic-farbene Pkw, laut Polizei vermutlich ein VW, bog danach auf die Autobahn Richtung Ulm ab.

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, und bittet Zeugen, die den beschriebenen Vorfall oder Teile davon beobachtet haben und Personen, die Hinweise auf das beschriebene Fahrzeug geben können, sich unter Telefon (07361) 5240 zu melden.