TK Maxx will im Oktober eröffnen

Aalen. Die Firma TK Maxx wächst weiter in Baden-Württemberg und will am Donnerstag, 6. Oktober, 10 Uhr, eine neue Filiale im Einkaufszentrum Mercatura in der Weidenfelder Straße 2 eröffnen. Die Firma wird die ehemaligen Verkaufsflächen der Filialen von City Shoes und Kult beziehen.

Auf rund 1800 Quadratmetern und zwei Etagen erwarte die Kunden eine große Auswahl an Top-Marken und Designer-Labels aus den Bereichen Damen, Herren, Kinder, Accessoires, Schuhe und Wohn-Accessoires, heißt es in einer Pressemitteilung der Firma.



