Tatverdächtiger nach Vergewaltigungsvorwurf in Haft

. Bereits am Dienstag, 30. August, meldete die Polizei, dass am Dienstagnachmittag um 15.40 Uhr eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen einem 27-jährigen Tatverdächtigen und einer 22-jährigen Frau in einer Backnanger Wohnung angezeigt wurde. Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen nach dem mit einem Daimler-Benz flüchtenden Tatverdächtigen ein. Das gesuchte Fahrzeug konnte kurz nach 16 Uhr auf der Bundesstraße 14 zwischen Waiblingen Mitte und dem Teiler Bundesstraße 14/Bundesstraße 29 festgestellt und angehalten werden. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Bei der polizeilichen Fahndung waren mehrere Polizeifahrzeuge in den Einsatz eingebunden. Die Kripo Waiblingen leitete Ermittlungen ein.

Demnach erschlich sich ein ehemaliger Lebensgefährte einer 22-jährigen Frau, mit dem Vorwand persönliche Dinge abholen zu wollen, Einlass zur Wohnung der Geschädigten. Dort sei dann laut Polizeibericht die Wohnungsinhaberin von ihrem Ex-Partner vergewaltigt und unter anderem durch Schläge ins Gesicht eingeschüchtert worden. Der 27-jährige Tatverdächtige entfernte sich anschließend mit einem Mercedes, der noch auf der Flucht auf der B 29 in Richtung Aalen von der umgehend alarmierten Polizei festgestellt und gestoppt werden konnte. Der algerische Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen. Da die bisherigen Ermittlungen den Tatverdacht bestätigten, wurde von Seiten der Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Haftbefehl beantragt. Bei der Vorführung des 27-Jährigen folgte ein Ermittlungsrichter dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ noch am Mittwochnachmittag Haftbefehl, der unmittelbar vollstreckt wurde. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die weiterführenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.