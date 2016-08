Nach Vergewaltigungsvorwurf in U-Haft

Backnang. Die Justiz hat einen 27-Jährigen in Untersuchungshaft genommen, wie die Polizei am Donnerstag meldete. Am Dienstag war bei der Polizei ein Gewaltdelikt angezeigt worden: Ein ehemaliger Lebensgefährte einer 22-jährigen Frau soll sich mit dem Vorwand, persönliche Dinge abholen zu wollen, am Dienstagnachmittag Einlass zur Wohnung der Frau erschlichen haben. Dort sei dann die Wohnungsinhaberin von ihrem Ex-Partner vergewaltigt und unter anderem durch Schläge ins Gesicht eingeschüchtert worden. Der 27-jährige Tatverdächtige eflüchtete dann in seinem Auto, das jedoch noch auf der Flucht auf der B 29 in Richtung Aalen von der umgehend alarmierten Polizei gestoppt werden konnte. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Da die bisherigen Ermittlungen den Tatverdacht bestätigten, wurde von Seiten der Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Haftbefehl beantragt. Bei der Vorführung des 27-Jährigen folgte ein Ermittlungsrichter dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ noch am Mittwochnachmittag Haftbefehl, der unmittelbar vollstreckt wurde. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiterführenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.