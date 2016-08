Diebstahl und Schlag aufs Ohr

. In der Nacht zum Donnerstag wurde die Polizei alarmiert, weil es am Bahnhof zu einer Körperverletzung gekommen war. Vor Ort wurde der Polizei mitgeteilt, dass einem 45-jährigen Mann, der dort mit anderen Personen alkoholische Getränke zu sich nahm, der Rucksack gestohlen wurde. Als er dies gegen ein Uhr bemerkte, sprach er eine Personengruppe an, die sich in der Nähe aufhielt. Hierbei kam es wohl zu einer verbalen Auseinandersetzung.

Als sich der Bestohlene anschließend auf dem Weg zum Bahnhof machte, sei er von einer Frau aus der Gruppe aufs Ohr geschlagen worden. Beim Rucksack handelt es sich um einen Jack Wolfskin-Rucksack mit Gebrauchsgegenständen und Medikamenten als Inhalt. Zeugen des Vorfalls oder Finder des Rucksacks werden gebeten, sich unter Telefon (07171) 3580 bei der Polizei zu melden.