Start ins Berufsleben

15 Auszubildende und duale Studenten beginnen Ausbildung bei SDZ

Am Donnerstag, 1. September, starteten acht Auszubildende und vier duale Studenten ihre Ausbildung beim SDZ-Verlag, in dem Schwäbische Post und Gmünder Tagespost erscheinen. Drei neue Redaktionsvolontäre beschäftigt das Unternehmen bereits seit der ersten Jahreshälfte in der Medienwerkstatt Ostalb.