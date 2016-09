Schläger ermittelt - Täter polizeibekannt

Ein 18-Jähriger zeigte bei der Polizei an, von drei Männern an den Kopf geschlagen worden zu sein. Wegen Übelkeit musste der 18-Jährige ins Krankenhaus gebracht werden. Bei einer anschließenden Fahndung wurden zwei Männer gefasst.

. Ein 18-jähriger Jugendlicher alarmierte in der Nacht zum Freitag die Polizei, weil er von drei etwa gleich alten Jugendlichen angegriffen wurde. Die Polizei traf den Anrufer gegen 3.30 Uhr auf dem Bahnhofsplatz an. Hier war er, nach seinen Angaben, von drei jungen Männern um eine Zigarette angeschnorrt worden. Als er dem Ansinnen nicht nachkam, sei er von einem der Dreien so an den Kopf geschlagen worden, dass er zu Boden ging. Weil der doch eher deutlich angetrunkene Geschädigte während der polizeilichen Vernehmung über Übelkeit klagte, wurde er von Rettungskräften zur Untersuchung ins Ostalbklinikum eingeliefert. Das berichtet die Polizei.

Die anschließende Fahndung der Polizei verlief indes erfolgreich. Im Stadtgebiet wurden zwei 18-jährige Tatverdächtige angetroffen und vorläufig festgenommen. Beide 18-jährigen Tatverdächtigen sind der Polizei durch viele vorangegangene Ermittlungsverfahren bekannt.