Anmeldung am Abendgymnasium

Aalen.

Wer noch zum Schuljahr 2016/17 am Abendgymnasium Ostwürttemberg einsteigen möchte, kann dies bei einem Last-Minute-Anmeldetermin tun: Am Donnerstag, 8. September, werden im AGO-Sekretariat in Aalen, Friedrichstraße 68, zwischen 15 und 18 Uhr Anmeldungen für die drei Schulstandorte Aalen, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd entgegengenommen. Nähere Informationen über Einstiegsvoraussetzungen, Anmeldeunterlagen und mehr sind zu finden unter www.ag-ow.de