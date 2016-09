Der Olympiasieger kommt nach Aalen

Der Olympiasieger im Frauen-Fußball kommt nach Aalen. Auf den Tag genau zehn Jahre nach dem letzten Gastspiel der deutschen Nationalmannschaft findet in der Scholz-Arena wieder ein Frauen-A-Länderspiel statt. Das Team der neuen Bundestrainerin Steffi Jones testet am Dienstag, den 25. Oktober 2016, gegen die Niederlande. Anstoß ist um 16.10 Uhr. Das entschied das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im Rahmen seiner Sitzung in Frankfurt. Informationen zu den Eintrittspreisen und zum Vorverkauf folgen nach Abstimmung mit dem DFB.



