Wassertaufe für Mediengestalter

Im Internet auf www.tagespost.de gibt’s weitere Fotos und ein Video von der Gautschfeier.

Gautschen nennt sich ein alter Brauch unter Mediengestaltern und Druckern der Zeitungsbranche. Dabei werden frisch gebackene Gesellinnen und Gesellen von den Mühen ihrer Ausbildungszeit gereinigt: von außen mit Wasser, von innen mit Gerstensaft. Solch eine Gautschfeier ging am Freitagnachmittag auf dem Betriebsgelände der Gmünder Tagespost und Schwäbischen Post in Aalen über die Bühne. Gautschmeister Peter Laika und seine Packer nahmen die Mediengestalterin Nadja Dobelmann und den Mediengestalter Andreas Altinger damit auch in ihren Berufsstand auf. Im Bild die sogenannte Wassertaufe von Nadja Dobelmann. Anschließend musste sie einen kräftigen Schluck Bier trinken. (Text: cow/Foto: opo)