Brand in der Peutinger Straße - zwei Autos komplett ausgebrannt

Außergewöhnlicher Brand in Ellwangen: Gegen 1.42 in der Nacht musste die Ellwanger Feuerwehr mit 23 Mann ausrücken, weil in der Peutinger Straße mehrere Paletten mit Bitumen in Brand standen. Zwei Autos brannten komplett aus. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Mehrere Bitumen-Paletten standen mitten in der Nacht in Flammen - 50.000 Euro Schaden

Mit 23 Mann rückte die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen in der Nacht auf Samstag in die Peutinger Straße. Mehrere Paletten mit Bitumenbahnen sowie mehrere Autos standen in Vollbrand. Das teilt Ellwangens Stadtbrandmeister Wolfgang Hörmann mit.

Die Polizei geht mittlerweile von Brandstiftung aus. "Vermutlich zündeten Unbekannte mehrere Paletten von Bitumenmatten in der Nähe des Peutinger Gymnasiums an", schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die durch die Hitze verflüssigten Bitumen flossen auf die Fahrbahn und verbackten dort mit der Teeroberfläche. "Durch die Flammen kam es zu einer enormen Hitzeentwicklung. An zwei angrenzenden Wohnhäusern wurden dadurch die Rollläden verbogen", schreibt die Polizei. Zwei am Straßenrand parkende Autos seien komplett ausgebrannt. Ein drittes wurde leicht beschädigt. Personen seien zum Glück nicht zu Schaden gekommen. Nach einer Stunde, so Hörmann, war das Feuer gelöscht.

Der Gesamtschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Ellwangen war mit sieben Fahrzeugen und 23 Mann im Einsatz und bekam den Brand schnell in den Griff, teilt die Polizei weiter mit. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die genaue Brandursache sei noch unklar, der zeit geht die Polizei von Brandstiftung aus. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Aalen, Tel. 07361/ 5800.

Weil gerade das Dach des Peutinger Gymnasiums renoviert wird, war Bitumen in Paletten am Straßenrand gelagert. Die Brandursache steht noch nicht fest - die Polizei ermittelt. UW