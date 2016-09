Über die Leitplanke gekippt

Waiblingen. Kurz vor 23 Uhr am Freitag war eine 40-jährige Transporter-Lenkerin auf der B14 von Fellbach in Richtung Schorndorf. Am Beginn des Teilers B14/B29 hatte sie sich auf dem linken Fahrstreifen der B29 eingeordnet. Allerdings benutzte sie nach Polizeiangaben während der Fahrt ihr Handy, war deshalb unachtsam und hatte außerdem Alkohol im Blut. So kam sieim Teilerbereich nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Warnbake und geriet auf die Leitplanke. Von der Leitplanke kippte das Fahrzeug nach links, überschlug sich einmal und kam auf dem rechten Fahrstreifen der B14, Richtungsfahrbahn Winnenden, zum Stillstand. Die 40-Jährige wurde nur leicht verletzt. Der Schaden an dem Fahrzeug dürfte sich nach Schätzung der Polizisten auf etwa 20 000 Euro belaufen, der Fremdschaden auf etwa 3000 Euro. Zur Absicherung der Unfallstelle waren weitere zwei Streifen und die Straßenmeisterei im Einsatz. Der Transporter wurde durch ein Abschlelppunternehmen geborgen. Die 40Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Auf der B14/29 kam es während der Unfallaufnahme zu leichteren Behinderungen.