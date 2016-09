Radfahrer fliegt gegen geparktes Auto - Zeugen gesucht

Eine 35-jährige Autofahrerin, die am Freitag gegen 17.30 Uhr mit ihrem Auto am Marktplatz in Bopfingen in eine Parklücke fahren wollte, übersah einen hinter ihr fahrenden Radfahrer. Beim Zusammenstoß flog der Radfahrer gegen einen geparkten Opel Astra, der dadurch beschädigt wurde. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 2000 Euro. Unmittelbar nach dem Unfall, teilt die Polizei mit, haben die 35-jährige Autofahrerin und der Radfahrer kurz miteinander gesprochen. Der Radfahrer habe angegeben, unverletzt zu sein. Dann stieg er wieder auf und fuhr weg. Die Autofahrerin schaute sich den Schaden am Opel Astra an und fuhr dann ebenfalls weg - ohne Angaben und ohne die Polizei zu verständigen. Die Fahrerin konnte zwischenzeitlich ermittelt werden, der Radfahrer bislang aber noch nicht. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls und den Radfahrer. Hinweise bitte an den Polizeiposten Bopfingen, Tel. 07961/930152.