"Schaumparty" beim Landratsamt in Aalen Shampoo in den Springbrunnen gegeben

Unbekannte Scherzbolde haben am Samstagabend beim Landratsamt in Aalen eine "Schaumparty" veranstaltet. In den Springbrunnen beim Landratsamt ist Haarshampoo oder ein ähnlicher Stoff gegeben worden. Jedenfalls ein Mittel, das kräftig schäumt. Ein Mitarbeiter der SchwäPo hat's bemerkt und der Redaktion Fotos geschickt.

