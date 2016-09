Flugplatzfest startet mit idealen Bedingungen

Das Flugplatzfest in Elchingen ist am Samstag unter idealen Bedingungen gestartet. Am Sonntag geht's um 10 Uhr weiter.

Was für ein gelungener erster Tag beim Flugplatzfest in Elchingen. Das Wetter passte, die Besucher strömten und die Piloten zeigten ihr beeindruckendes Können am Himmel. Einer der Höhepunkte am Samstag war sicher der Flug der P51-Mustand "Louisiana Kid". Als die Mustang im Tiefflug über den Flugplatz Elchingen mit knapp 800 km/h donnert, dröhnt der 1600-PS-starke Motor und Sprecher Michael Kost am Mikrofon kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. „Eines der schönsten Flugzeuge, das ich kenne“, sagt er, während unzählige Kameras und Smartphones von Hunderten Zuschauer in Richtung Himmel gerichtet sind, während der Abfangjäger der US-Air-Force im Zweiten Weltkrieg mit Wilhelm Heinz am Steuer in der langsam untergehenden Sonne eine spektakuläre Kurve fliegt und senkrecht, scheinbar endlos, in den Himmel steigt.

Am heutigen Sonntag geht's um 10 Uhr auf dem Flugplatz weiter. Bis 19 Uhr ist Programm. Geplant sind unter anderem wieder Motor- und Segelkunstflüge, die Mustang P51 D wird wieder zu sehen sein, ebenso ihr britischer Kollege aus dem Zweiten Weltkrieg, die Hawker Hurricane. dat

Mehr zum Flugplatzfest im Laufe des Sonntags unter www.schwaepo.de und am Montag in der gedruckten SchwäPo.