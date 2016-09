Möglicher Absturz löst große Suchaktion aus Sucheinsatz der Polizei, Bergwacht und Feuerwehr nach Meldung über möglicherweise abgestürztes Kleinflugzeug Nach einer Meldung über ein möglicherweise abgestürztes Kleinflugzeug bei Heubach, wurde am Samstagend eine große Suchaktion ausgelöst. Die Rettungskräfte fanden jedoch nichts.

Heubach. Am frühen Samstagabend, gegen 20.40 Uhr, meldet ein Anwohner aus Heubach, dass er von seinem Balkon aus ein Objekt in den Bäumen hängen sah, bei dem es sich um ein kleines Flugzeug gehandelt haben könnte. Nachdem er die Polizei alarmiert hatte, konnte er das Objekt jedoch nicht mehr ausmachen. Eine sofort eingeleitet Suche durch die Polizei, bei der sowohl ein Polizeihubschrauber, als auch die Bergwacht und Feuerwehr zum Einsatz kamen, führte bislang nicht zum Auffinden einer Unglücksstelle oder eines abgestürzten Flugzeuges, meldet die Polizei. Die umliegenden Flugplätze wurden von der Suche informiert. Bislang wurde dort kein Flugzeug vermisst. Die Rettungsdienste setzten die Suche fort, bis das gesamte Gebiet, dass durch den Zeugen als möglicher Absturzort angegeben wurde, sowohl aus der Luft, als auch am Boden überprüft wurde.

© Gmünder Tagespost 03.09.2016 23:14

