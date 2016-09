Black Fog rocken auf der Remsparkbühne (fast) wie vor 30 Jahren

Nostalgie, Erinnerungen, ein bisschen Wehmut vereinzelt – das alles vermischte sich am Samstagabend auf und vor der Remsparkbühne mit sattem Rock’n’Roll: Black Fog traten nach 30 Jahren wieder gemeinsam auf. Noten waren für die in die Jahres gekommenen Rocker ähnlich unwichtig wie in den 60er und 70er Jahren, als sie die Hallen im Gmünder Raum füllten. Die Stimmung der Fans komplettierten die Party. (Foto: Tom)



