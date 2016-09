Motorradfahrer rammt Mülltonne und stürzt Unter Alkohol zu schnell in 30-km/h-Zone unterwegs

Am Samstag gegen 18.25 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Motorrad die Steinertgasse in Aalen. In einer langgezogenen Linkskurve in der 30er-Zone kam er, vermutlich infolge seiner Alkoholbeeinflussung, nach rechts von der Fahrbahn ab, berichtet die Polizei. Er stieß zunächst gegen eine Mülltonne, die durch den Aufprall etwa 15 Meter weit geschleudert wurde. Im weiteren Verlauf streifte der 39-Jährige einen Baum und ein geparktes Auto. Bei dem anschließenden Sturz wurde der 39-Jährige leicht verletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Da der 39-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutentanhme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben.

