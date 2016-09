Ein Unbekannter hat am Wochenende drei Autos aufgebrochen und Gegenstände daraus entwendet. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter sich die Fahrzeuge gezielt ausgesucht hatte, weil dort Gegenstände sichtbar ausgelegt waren.

. Über das vergangene Wochenende wurden im Ortsteil Fachsenfeld drei Fahrzeuge aufgebrochen. Die Autos standen in der Himmlingstraße, der Kolumbusstraße und der Wegenerstraße. Aus den Fahrzeugen wurden ein Navi, eine Handtasche und ein Geldbeutel entwendet. Es wird davon ausgegangen, dass jeweils derselbe Täter am Werk war, der die Autos gezielt aussuchte, weil von außen zu sehen war, dass im Fahrzeug Gegenstände abgelegt waren.

Beute und Schaden summieren sich in den drei Fällen auf etwa 1000 Euro. Die Taten wurden vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag begangen. Die Polizei in Abtsgmünd nimmt unter Telefon (07366) 96660 entsprechende Hinweise und Beobachtungen entgegen.