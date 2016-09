Blutentnahme und Führerschein eingezogen

. Am Sonntagmorgen teilte ein Verkehrsteilnehmer der Polizei mit, dass auf der Landesstraße 1080 Fahrzeugteile lagen. Die Polizei stellte anschließend gegen 8.30 Uhr fest, dass zwischen Obergröningen und Hohenstadt ein Fahrzeug in die Leitplanken gefahren war und diese dabei stark beschädigte. Bei der Nachsuche wurde ein unfallbeschädigtes Auto gefunden, das in einer Wiese in der Nähe der Unfallstelle zurückgelassen worden war. Das berichtet die Polizei.

Der Sachschaden an der Leitplanke wurde auf etwa 3000 Euro geschätzt, am Seat war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstanden.

Die 20-jährige Unfallfahrerin konnte anschließend an ihrer Wohnanschrift ermittelt werden. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen, ihr Führerschein wurde sichergestellt.