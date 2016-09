Mann belästigt Mädchen 16-Jährige gegen Wand gedrückt Ein Mann bedrängte eine 18-Jährige an einem Kiosk am Schorndorfer Bahnhof. Als die 18-Jährige den Mann erneut sah, drückte er eine 16-Jährige gegen deren Willen an eine Wand und hielt sie fest. Erst als die 18-Jährige mit der Polizei drohte, ließ der Mann von ihr ab.

Schorndorf. Ein 26-jähriger Mann belästigte am Sonntag beim Bahnhof zwei Mädchen. Bereits gegen 16.30 Uhr sprach er beim Kiosk ein 18-jähriges Mädchen an und befragte sie in aufdringlicher Art und Weise über persönliche Dinge. Als die 18-Jährige gegen 19 Uhr erneut zum Bahnhof zurückgekommen war, erkannte sie, wie derselbe Mann ein anderes Mädchen in einer Unterführung offensichtlich gegen deren Willen gegen eine Wand drückte und festhielt. Nachdem die 18-Jährige mit der Polizei drohte, ließ der Mann von dem 16-jährigen Mädchen ab. Nun beleidigte der 26-Jährige die beiden Mädchen mehrfach in vulgärer Art und Weise. Der aus Algerien stammende Mann muss nun laut Polizeiangaben wegen Beleidung mit einer Anzeige rechnen.

