Schon fünf Autoaufbrüche in Fachsenfeld

Täter gehen immer nach dem gleichen Muster vor - Polizei sucht Zeugen

Inzwischen sind bei der Polizei fünf Pkw-Aufbrüche in Fachsenfeld angezeigt worden. Der oder die Täter gingen immer gleich vor. An den Autos wurde eine Scheibe eingeschlagen, um sie entriegeln zu können. Anschließend wurde aus den Fahrzeugen das entwendet, was im Innenraum lag.